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Царьград

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Выборы в СНТ: как соблюсти закон и сохранить председателя на 5 лет

Выборы в СНТ: как соблюсти закон и сохранить председателя на 5 лет

Юрист Сергей Селиванкин разъясняет, как выбираются правление и председатель в садоводческих некоммерческих товариществах, срок их полномочий и порядок проведения выборов.

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