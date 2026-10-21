Жительницу Тюмени застрелили возле подъезда ее дома, после чего тело с огнестрельными ранениями закопали в лесном массиве у села Бухтал Нижнетавдинского района, — по версии следствия, убийство совершил 52-летний бывший супруг погибшей, сообщило следственное управление СК РФ по Тюменской области в своем канале в мессенджере МАКС.
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