Жительницу Тюмени застрелили возле подъезда ее дома, после чего тело с огнестрельными ранениями закопали в лесном массиве у села Бухтал Нижнетавдинского района, — по версии следствия, убийство совершил 52-летний бывший супруг погибшей, сообщило следственное управление СК РФ по Тюменской области в своем канале в мессенджере МАКС.