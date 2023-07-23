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ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ западного производства

ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ западного производства

На запорожском и южнодонецком направлениях в течение прошедших суток российские войска уничтожили более 160 боевиков киевского режима, 7 немецких танков Leopard, 15 боевых бронемашин, в том числе 10 единиц поставленных Киеву из США БМП Bradley.

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