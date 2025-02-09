Алексей Леонков: Минобороны уполномочено щаявить:

Минобороны уполномочено щаявить: За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены35 украинских БПЛА:18 БПЛА – над территорией Курской области,четыре БПЛА – над территорией Орловской области ичетыре БПЛА - над территорией Краснодарского края;три БПЛА – над территорией Воронежской … .