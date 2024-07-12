Какие вещи ускоряют старение головного мозга

Старение мозга — неприятный, но неизбежный процесс, с которым сталкивается каждый человек. Однако, американские ученые из Калифорнийского центра Голдрича определили ряд факторов, которые значительно ускоряют этот процесс.
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