Убийства, овощебаза, побег жены и УДО: путь бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, которого осудили по ряду тяжких статей Уголовного кодекса РФ.
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