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Россию сочли способной нанести последний удар по Украине

Россию сочли способной нанести последний удар по Украине

ТАСС/Александр Река Россия имеет все требующиеся ресурсы и возможности в политическом, военном и экономическом плане для нанесения сокрушительного удара, который приведет к окончательному поражению Украины.

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