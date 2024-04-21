ТАСС/Александр Река Россия имеет все требующиеся ресурсы и возможности в политическом, военном и экономическом плане для нанесения сокрушительного удара, который приведет к окончательному поражению Украины.
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