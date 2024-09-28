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Кучеров и Панарин вошли в десятку лучших игроков НХЛ по версии TSN

Кучеров и Панарин вошли в десятку лучших игроков НХЛ по версии TSN

Канадский портал TSN опубликовал топ-10 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В список вошли два россиянина: нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял 5-е место, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — 9-е.

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