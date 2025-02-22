Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

Global Look Press/Francis Chung - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп считает необходимой встречу президента России Владимира Путина и лидера киевского режима Владимира Зеленского, чтобы они обсудили урегулирование конфликта на Украине.
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