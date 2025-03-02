Глава Минобороны Норвегии ответил на сообщения о топливном бойкоте ВМС США

Норвегия продолжает сотрудничать с ВМС США, предоставляя базирующимся в стране американским кораблям необходимые поставки и поддержку, после перепалки президента Штатов Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
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