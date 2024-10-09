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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

DAPK3 становится новым регулятором миграции трижды негативных клеток рака молочной железы

Трижды негативный рак молочной железы: особенности и вызовы Введение Трижды негативный рак молочной железы (ТНРМЖ) представляет собой подтип рака молочной железы, который отличается высокой степенью агрессивности и сложностью в лечении.

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