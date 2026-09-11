Blockstream отказывается платить выкуп хакерам

Компания в области Bitcoin-инфраструктуры Blockstream заявила, что не будет платить выкуп за возврат средств, которые все еще удерживаются хакерами, атаковавшими Liquid Network.
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