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Александр Збруев опроверг сообщения о госпитализации

Александр Збруев опроверг сообщения о госпитализации

Народный артист РСФСР Александр Збруев опроверг сообщения о своей госпитализации. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, отметив, что никакой госпитализации не было и нет.

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