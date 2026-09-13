Александр Збруев опроверг сообщения о госпитализации

Народный артист РСФСР Александр Збруев опроверг сообщения о своей госпитализации. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, отметив, что никакой госпитализации не было и нет.
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