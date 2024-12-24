Белоруссия продлила запрет на импорт автомобилей Skoda

Власти Белоруссии продлили до конца 2025 года запрет на ввоз и реализацию в стране автомобилей Skoda и другой продукции компаний нескольких государств, которые ввели санкции в отношении юрлиц и физлиц республики.
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