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Белоруссия продлила запрет на импорт автомобилей Skoda

Белоруссия продлила запрет на импорт автомобилей Skoda

Власти Белоруссии продлили до конца 2025 года запрет на ввоз и реализацию в стране автомобилей Skoda и другой продукции компаний нескольких государств, которые ввели санкции в отношении юрлиц и физлиц республики.

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