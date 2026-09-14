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Daily Moscow

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«Смешно, как они пыжатся»: Владимир Киселев жестко прошелся по хейтерам

«Смешно, как они пыжатся»: Владимир Киселев жестко прошелся по хейтерам

Основатель группы «Земляне» и музыкальный продюсер Владимир Киселев прокомментировал, почему равнодушен к критике в сети.

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