Политолог Асмолов: ядерную бомбу Южная Корея может заиметь за полтора года

Южная Корея может получить ядерное оружие в течение полутора — двух лет. Такую точку зрения озвучил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Константин Асмолов.
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