Бойца «Азова» заочно осудили за приказ обстрелять из гаубицы жилой массив в ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил бойца бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Святослава Серого к 27 годам колонии строгого режима за приказ обстрелять жилой массив.
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