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Александр БУБНОВ: «Спартак» вытащил в плей-офф Селихов. Парадоксально, но победная игра «красно-белых с «Легией» была самой худшей на групповом этапе

Александр БУБНОВ: «Спартак» вытащил в плей-офф Селихов. Парадоксально, но победная игра «красно-белых с «Легией» была самой худшей на групповом этапе

Бывший футболист, в ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак», в которой «красно-белые» победили поляков со счетом 1:0.

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