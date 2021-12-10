Александр БУБНОВ: «Спартак» вытащил в плей-офф Селихов. Парадоксально, но победная игра «красно-белых с «Легией» была самой худшей на групповом этапе

Бывший футболист, в ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак», в которой «красно-белые» победили поляков со счетом 1:0.
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