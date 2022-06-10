Битва за Африку: США шантажирует континент

В истории с украинским зерном и шумихой, поднятой западными информационными агентствами вокруг грядущего «мирового голода», ясно обозначилась цель Госдепа – попытка «выжать» Россию с Африканского континента.
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