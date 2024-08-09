Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Елена Смирнова
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"За просёр Генштаба и разведки мы скажем, когда все закончится." (Яна Поплавская)

"За просёр Генштаба и разведки мы скажем, когда все закончится." (Яна Поплавская)

Вот хороший человек Яна Поплавская. И Красная Шапочка из нее получилась. И волонтер отменный. И мама бойца-добровольца.

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