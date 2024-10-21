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Погребняк ответил на вопрос, планирует ли он возобновлять профессиональную карьеру

Погребняк ответил на вопрос, планирует ли он возобновлять профессиональную карьеру

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк заявил, что в 40 лет он не планирует возобновлять профессиональную карьеру.

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