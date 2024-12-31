⏰Доброе утро, друзья! До Нового года остались считанные часы Любимые салаты уже ждут в холодильнике, курица доходит в духовке, бенгальские огни наготове.
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⏰Доброе утро, друзья! До Нового года остались считанные часы Любимые салаты уже ждут в холодильнике, курица доходит в духовке, бенгальские огни наготове.