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Царьград

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СК России раскрыл выпуск контрафактных матрасов на 15 миллионов рублей

СК России раскрыл выпуск контрафактных матрасов на 15 миллионов рублей

Во Владимирской области пресечена деятельность шести жителей Коврова, занимавшихся производством контрафактных матрасов.

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