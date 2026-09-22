Россиянам рассказали, что вычислить нелегального заводчика можно по отсутствию документов на щенка

При выборе щенка важно не нарваться на «черного» заводчика. По словам ректора первого профессионального кинологического института Константина Карапетьянца, отличить нелегального заводчика можно по отсутствию документов на щенка.
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