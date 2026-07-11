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Царьград

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Терапевт Еременко объяснил, кому опасно отказываться от соли в летнюю жару

Терапевт Еременко объяснил, кому опасно отказываться от соли в летнюю жару

Бессолевая диета в зной может довести до обморока, предупреждает врач.Исключение соли из меню в жаркую погоду может быть опасным для здоровья, особенно для пожилых людей, спортсменов и работающих на открытом воздухе.

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