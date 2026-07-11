Терапевт Еременко объяснил, кому опасно отказываться от соли в летнюю жару

Бессолевая диета в зной может довести до обморока, предупреждает врач.Исключение соли из меню в жаркую погоду может быть опасным для здоровья, особенно для пожилых людей, спортсменов и работающих на открытом воздухе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии