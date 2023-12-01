Al Jazeera: около 60% домов в секторе Газа разрушены бомбардировками Израиля

С начала обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке около 50 тыс. палестинских семей остались без крыши над головой в секторе Газа, передает Al Jazeera со ссылкой на власти палестинского анклава.
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