Многодетные семьи в Санкт-Петербурге получат до 550 тысяч рублей на погашение ипотеки

Правительство внесло изменения в Социальный кодекс В Санкт-Петербурге расширят меры поддержки семей с детьми, и в рамках этих мер правительство города одобрило внесение изменений в Социальный кодекс, который предусматривает новые выплаты для многодетных семей и студентов.