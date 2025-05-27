Многодетные семьи в Санкт-Петербурге получат до 550 тысяч рублей на погашение ипотеки

Правительство внесло изменения в Социальный кодекс В Санкт-Петербурге расширят меры поддержки семей с детьми, и в рамках этих мер правительство города одобрило внесение изменений в Социальный кодекс, который предусматривает новые выплаты для многодетных семей и студентов.
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