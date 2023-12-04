Путин назвал недопустимыми случаи затягивания предварительного следствия

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 декабря, назвал недопустимым недопустимым случаи затягивания предварительного следствия, констатировав, что еще не все проблемы со сроками расследований решены.
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