Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Эксперимент с базовым доходом

  На днях по ту сторону Атлантики был завершён масштабнейший социальный эксперимент: Национальное бюро экономических исследований (США) в течение трёх лет раздавало по 1000 долларов в месяц 1000 рандомно выбранных бедных американцев (то есть, если прикинуть, израсходовало 36 миллионов долларов), чтобы посмотреть, как на этих ребят повлияет безусловный базовый доход.

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