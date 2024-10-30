Эксперимент с базовым доходом

На днях по ту сторону Атлантики был завершён масштабнейший социальный эксперимент: Национальное бюро экономических исследований (США) в течение трёх лет раздавало по 1000 долларов в месяц 1000 рандомно выбранных бедных американцев (то есть, если прикинуть, израсходовало 36 миллионов долларов), чтобы посмотреть, как на этих ребят повлияет безусловный базовый доход.
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