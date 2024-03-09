Как правильно включать газовые приборы

Перед тем как включить газ в квартире или в собственном доме, нужно обязательно хорошенько проветрить помещение, а затем приток свежего воздуха должен сохраняться в течение всего времени работы прибора, сообщает МЧС РФ.
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