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Как правильно включать газовые приборы

Как правильно включать газовые приборы

Перед тем как включить газ в квартире или в собственном доме, нужно обязательно хорошенько проветрить помещение, а затем приток свежего воздуха должен сохраняться в течение всего времени работы прибора, сообщает МЧС РФ.

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