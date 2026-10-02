В Набережных Челнах в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские провели профилактические встречи со студентами, школьниками и педагогами

В рамках второго этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Набережные Челны провел профилактические беседы с молодежью.
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