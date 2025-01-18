Депутат назвала ОГЭ в девятом классе излишним стрессом для школьников

МОСКВА, 18 января, ФедералПресс. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина выступила с критикой основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников, назвав его причиной излишнего стресса для школьников.
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