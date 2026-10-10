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Премьер Финляндии призвал остановить выдачу туристических виз россиянам

Премьер Финляндии призвал остановить выдачу туристических виз россиянам

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью телерадиокомпании Yle заявил, что странам Евросоюза следует прекратить выдачу туристических виз гражданам России из-за угрозы диверсий на европейских предприятиях и объектах инфраструктуры.

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