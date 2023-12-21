Безопасность гарантирована: Росгвардия может заступить на охрану детсадов и школ Ирэн ОрлонскаяВ ходе заседания Совета Федерации было высказано обеспокоенностью по поводу недостаточной эффективности использования сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) для обеспечения безопасности школ и детских садов.