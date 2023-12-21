НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

63 подписчика

Безопасность гарантирована: Росгвардия может заступить на охрану детсадов и школ

Безопасность гарантирована: Росгвардия может заступить на охрану детсадов и школ

Безопасность гарантирована: Росгвардия может заступить на охрану детсадов и школ Ирэн ОрлонскаяВ ходе заседания Совета Федерации было высказано обеспокоенностью по поводу недостаточной эффективности использования сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) для обеспечения безопасности школ и детских садов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
А хватит ли всей Росгвардии?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх