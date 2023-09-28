Париж заявил, что продолжит вооружать Украину

Министр вооруженных сил Французской Республики Себастьен Лекорню во время встречи в Киеве с украинским коллегой Рустемом Умеровым в четверг, 28 сентября, заявил, что Париж будет и дальше вооружать Украину, а также обучать ее боевиков, – сообщают украинские СМИ.