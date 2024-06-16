Трамп пообещал покончить с выплатами Киеву в случае победы на выборах

Он назвал Зеленского величайшим торговцем из всех политиков.фото: wikipedia.org--> Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что «разберётся» с многомиллиардными выплатами Украине, если одержит победу на выборах в ноябре.
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