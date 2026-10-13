Наумов похвалил «Динамо» - «попробует за тройку зацепиться», и назвал будущего чемпиона РПЛ, объяснив свой прогноз

«Динамо», в отличие от ряда других команд, не теряет очки в матчах с середняками и аутсайдерами, поэтому закономерно вышло на первое место в РПЛ, заявил бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.
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