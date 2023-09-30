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МО: ВСУ на Запорожском направлении лишились иностранной техники и до 30 солдат

МО: ВСУ на Запорожском направлении лишились иностранной техники и до 30 солдат

Вооруженные силы России ходе контрбатарейной борьбы с украинскими военными уничтожили американскую гаубицу M119, британскую артиллерийскую установку FH70, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Мста-Б" ВСУ на Запорожском направлении.

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