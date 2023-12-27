Зарабатываю гораздо больше мужа и скрываю это от него

Вера Федорова

Мама, в бОльшей степени, права, но дочура, мне кажется, превзошла её наставления. Перебор, и это враньё в чистом виде. И, всё-таки, странно, что образованный человек не может реально оценивать труд и работу, в данном случае, своей жены. Неужели, он живёт только операциями и не видит дальше своего носа....хм...