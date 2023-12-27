ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 649 подписчиков

Зарабатываю гораздо больше мужа и скрываю это от него

Зарабатываю гораздо больше мужа и скрываю это от него

Раньше я придерживалась позиции, что со своей второй половиной нужно всегда и во всем быть честной.

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Комментарии
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Вера Федорова
Мама, в бОльшей степени, права, но дочура, мне кажется, превзошла её наставления. Перебор, и это враньё в чистом виде. И, всё-таки, странно, что образованный человек не может реально оценивать труд и работу, в данном случае, своей жены. Неужели, он живёт только операциями и не видит дальше своего носа....хм...
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18 час.
Владимир Соколов
😂 ну автор и придумал!))
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15 час.

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