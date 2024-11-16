Из Республики Колумбия в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован фигурант уголовного дела об убийстве в Ленинградской области

«Сегодня в аэропорту города Боготы сотрудники компетентных органов Республики Колумбия передали российским полицейским Вадима Фролова, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении убийства.
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