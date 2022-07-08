В Оренбургской области общественники и полицейские приняли участие во Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом»

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции и председатель Общественного совета при отделении МВД России по Курманаевскому району организовали экскурсию в отделение МВД России по Курманаевскому району для юных курманаевцев из лагеря дневного пребывания «Дружба» под руководством Марины Мякиной.
Популярные статьи
- В Красноярске курсант Сибирского юридического института МВД России задержал вооруженного подозреваемого и оказал помощь потерпевшему
- Подозреваемый в убийствах дальнобойщиков, совершенных в 1998 и 2008 году, задержан сотрудниками полиции
- На Балтийском флоте началось плановое летно-тактическое учение вертолетного полка морской авиации
Свежие комментарии