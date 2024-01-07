Пушилин заявил, что Россия не будет бить по «мамочкам с детьми» на Украине после атак на Белгород

По словам главы ДНР, Вооруженные силы РФ работают только по военным объектамВооруженные силы Украины перешли грани, нанося удары по Белгороду и Донецку, Россия отвечает очень жестко, но бьет только по военным объектам, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.