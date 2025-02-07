В Татарстане приостановили работу кабинета УЗИ из-за нарушений санитарных норм

В Набережных Челнах, в ходе плановой проверки, проведенной специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ, в компании «Дентал Форте Элит» были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
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