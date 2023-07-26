Шойгу впервые прилетел в КНДР, эксперты делают смелые предположения

Николай Кузнецов

Во-первых, КНДР презирают только недалекие люди, страна живет десятилетиями по прессингом и умудряется держаться. И президент у них, не могу оценить хорош ли, но уж в рот он никому не смотрит, и в стране правит он, а не его элита.