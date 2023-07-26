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Шойгу впервые прилетел в КНДР, эксперты делают смелые предположения

Шойгу впервые прилетел в КНДР, эксперты делают смелые предположения

Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

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Комментарии
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Евгений Акимов
Читабельнее в изначальном комменте.
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17 мин.
Николай Кузнецов
Во-первых, КНДР презирают только недалекие люди, страна живет десятилетиями по прессингом и умудряется держаться.  И президент у них, не могу оценить хорош ли, но уж в рот он никому не смотрит, и в стране правит он, а не его элита.
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8 мин.
Евгений Акимов
Правильное, на мой взгляд, но, редкое суждение.
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2 мин.

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