Сирийской армии удалось выстроить рубеж обороны

После начала наступления ХТШ [*запрещенная в РФ террористическая организация] боевики на фоне дезорганизации сирийских войск достигли внушительных успехов, взяв под свой контроль основную часть крупнейшего в стране города Алеппо и идущую от него трассу М5 вплоть до Хамы.