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Мать смертельно отравившихся детей заявила, что не добавляла в пельмени приправы

Мать смертельно отравившихся детей заявила, что не добавляла в пельмени приправы

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю Мать четверых детей, которые умерли после отравления в селе Красная Сопка в Красноярском крае, рассказала на допросе, что не добавляла никаких приправ в приготовленные пельмени.

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