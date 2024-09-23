Мать смертельно отравившихся детей заявила, что не добавляла в пельмени приправы

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю Мать четверых детей, которые умерли после отравления в селе Красная Сопка в Красноярском крае, рассказала на допросе, что не добавляла никаких приправ в приготовленные пельмени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии