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"Новый поток везения": на 2 знака зодиака упадёт мощнейший заряд счастья в ближайшие дни

"Новый поток везения": на 2 знака зодиака упадёт мощнейший заряд счастья в ближайшие дни

Астрологи указали на знаки зодиака, которые буду купаться в подарках от звезд в ближайшие 5 дней. Билет на удачу схватят откроется представители двух созвездий, а белая полоса в их жизни принесет с собой массу приятных и удивительных впечатлений.

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