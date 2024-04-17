Десять тысяч челябинских школьников бесплатно путешествовали по региону

Челябинские школьники получили возможность бесплатно путешествовать по региону. Информация об этом прозвучала 17 апреля на заседании комитета по экономической политике и предпринимательству заксобрания региона, сообщили в пресс-службе ЗСО.
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