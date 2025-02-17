RT: ради спасения бойцов с пробитым легким под Курском медик-штурмовик не спал

Ради спасения бойцов с пробитым легким под Курском медик-штурмовик с позывным «Сирота» не спал.Ради спасения бойцов с пробитым легким и другими серьезными ранами, полученными под Курском, медик-штурмовик с позывным «Сирота» не спал.