Ровно 80 лет назад Ленинград освободили от фашистской блокады. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в памятную дату в своем Telegram-канале предупредил, что поддержка неонацизма странами НАТО может привести к новой мировой войне.
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